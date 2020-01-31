شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات دوري أبطال آسيا خارج الصين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، إقامة مباريات الجولات الثلاث الأولى للأندية الصينية المشاركة في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، خارج الصين بسبب تفشى فيروس كورونا الذي راح ضحيته حتى الآن نحو 132 شخصًا وفقا لما ذكره التليفزيون الصينى الرسمى، ووصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى قرابة 6 آلاف حالة.

وأصدر الاتحاد الآسيوى بيانا عبر موقعه الرسمى، قرر فيها إعادة جدول مباريات الأندية الصينية في الجولات الثلاث الأولى من مجموعات النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا لكن تتم إقامتها كمباريات خارج الصين من خلال تغيير ترتيب المباريات مع الأندية المنافسة، وذلك عقب التشاور مع الاتحاد الصيني لكرة القدم.

أضاف البيان أنه في غضون ذلك سيقوم الاتحاد الآسيوي بمراقبة الوضع قبل اتخاذ قرار حول مباريات الأندية الصينية على ملاعبها في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك من أجل ضمان سلامة وصحة جميع اللاعبين والفرق في ضوء انتشار فيروس كورونا.

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وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، أعلن في وقت سابق عن نقل مباريات كرة القدم النسائية ضمن تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020 إلى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان مقررا إقامتها في مدينة ووهان، والتى تعتبر المركز الأساسى من النسخة الجديدة لمرض «فيروس كورونا».

وهدد الاتحاد التايوانى بالانسحاب من التصفيات في حال أقيمت المباريات في ووهان، مؤكدا أن الأولوية لسلامة اللاعبات.

ومن المقرر أن تخوض منتخبات الصين، تايوان وأستراليا مبارياتها المقررة في ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، في المواعيد عينها، ولكن في مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصينى.