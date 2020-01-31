شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب» تحتفل بتأهلها لقبل النهائي على طريقتها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتاجت سيمونا هاليب إلى 53 دقيقة فقط للفوز الساحق على أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا 6-1 و6-1 لتبلغ قبل نهائى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. ولم تخسر هاليب، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، أي مجموعة في المباراتين السابقتين أمام كونتافيت، ولم يتغير الأمر هذه المرة في دور الثمانية في ملبورن إذ حصلت المصنفة 28 على فرصة واحدة فقط لكسر إرسال المصنفة الأولى عالميا سابقا.
وستلعب اللاعبة الرومانية، التي خسرت نهائى البطولة في 2018، مع الإسبانية جاربين موجوروزا، التي تفوقت 7-5 و6-3 على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا، على بطاقة الظهور في نهائى يوم السبت. وقالت هاليب إنها لن تشاهد مباراة دور الثمانية التالية لمواجهتها في ملعب رود ليفر أرينا، وأنها بدلا من ذلك ستذهب من أجل الاسترخاء و«الاستمتاع باليوم».
وأضافت اللاعبة البالغ عمرها 28 سنة: «سأنال راحة وسأذهب للتسوق مثل كل يوم لأن هذا يمنحنى دافعا. غدا سأفكر في المباراة لكن اليوم لن أفكر في أي شىء يتعلق بالتنس». وبعد أن فازت كل لاعبة بشوط إرسالها فرضت هاليب سيطرتها التامة وفازت بـ 10 أشواط متتالية لتفوز بالمجموعة الأولى وتتقدم 5-0 في المجموعة الثانية. ولم يكن أمام كونتافيت، التي تظهر في دور الثمانية لأول مرة في البطولات الكبرى، ما تفعله لإيقاف اللاعبة الرومانية لكنها نالت تحية كبيرة من المشجعين، عندما فازت بشوط إرسالها لتصبح النتيجة 5-1.
وواصلت هاليب طريقها وحسمت المباراة من الفرصة الثانية بفضل خامس ضربة إرسال ساحقة.
وقالت هاليب، التي لم تخسر أي مجموعة في البطولة الجارية، إنها سعيدة بأدائها الحالى. وأضافت اللاعبة التي شكرت مدربها الأسترالى دارين كاهيل على تطوير مستواها: «إنى أشعر بالفخر باللعب هنا في أستراليا، وأنا سعيدة حقا أنى أستطيع تقديم أفضل مستوياتى وبلوغ قبل النهائى».
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