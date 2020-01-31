شكرا لقرائتكم خبر عن «هاليب» تحتفل بتأهلها لقبل النهائي على طريقتها الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتاجت سيمونا هاليب إلى 53 دقيقة فقط للفوز الساحق على أنيت كونتافيت لاعبة إستونيا 6-1 و6-1 لتبلغ قبل نهائى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. ولم تخسر هاليب، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، أي مجموعة في المباراتين السابقتين أمام كونتافيت، ولم يتغير الأمر هذه المرة في دور الثمانية في ملبورن إذ حصلت المصنفة 28 على فرصة واحدة فقط لكسر إرسال المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وستلعب اللاعبة الرومانية، التي خسرت نهائى البطولة في 2018، مع الإسبانية جاربين موجوروزا، التي تفوقت 7-5 و6-3 على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا، على بطاقة الظهور في نهائى يوم السبت. وقالت هاليب إنها لن تشاهد مباراة دور الثمانية التالية لمواجهتها في ملعب رود ليفر أرينا، وأنها بدلا من ذلك ستذهب من أجل الاسترخاء و«الاستمتاع باليوم».

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