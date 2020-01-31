عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد الفنادق والملابس.. النظارات الشمسية أحدث استثمارات رونالدو

الجمعة 31 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، التوسع في استثماراته الاقتصادية، وذلك من خلال اللجوء إلى النظارات الشمسية.



وحرص النجم البرتغالي على استثمار علامته التجارية "CR7"، التي تمثل الحروف الأولى من اسمه، في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية على مدار الفترات الماضية، على رأسها الفنادق والملابس الرياضية.

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وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "كنت دوماً محباً للنظارات الشمسية، وأنا سعيد بإعلاني عن بدء حملة جديدة مع شركة النظارات إيطاليان إندبندنت".

من جانبه، لابو إيلكان، رئيس الشركة الإيطالية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لي ولفريق العمل، قمنا بالتوقيع مع علامة تجارية عالمية"، في إشارة إلى النجم البرتغالي.

وواصل: "أنا سعيد للغاية ولا يمكنني الانتظار للعمل مع رونالدو وفريقه، سيكون مشروعاً رائعاً".

ويلعب رونالدو في صفوف "اليوفي" منذ صيف 2018، حين انضم لبطل إيطاليا قادماً من ريال مدريد الإسباني بعد 9 سنوات بقميص "الميرينجي".