"حمادة صدقي" يحذر "الأهلي" قبل مواجهة الهلال .."أطهر الطاهر" أخطر اللاعبين

وجه الكابتن"حمادة صدقي"،المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي سموحة والهلال السوداني السابق،تحذير للنادي الأهلي قبل المباراة المرتقبة مع الهلال .

وقال "صدقي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الهلال لديه لاعبون جيدون جدًا، وقادرون على إزعاج الأهلي في المباراة، لكن خبرات الأهلي تمكنه من تخطي المباراة رغم صعوبتها

Advertisements

وأضاف : الفريق كمجموعة على المستوى الجماعي جيد، أما فرديًا فإن الظهير الأيمن أطهر الطاهر لاعب رائع وهو هدافهم, مؤكدا أن المباراة ستكون قوية جدًا وتأخذ الطابع الحماسي بسبب الرغبة في التأهل لربع النهائي