ليون آخر المتأهلين لربع النهائي بفوز قاتل على نيس









اسماء السيد - بات ليون آخر المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا بكرة القدم، بعد فوزه القاتل على مضيفه نيس 2-1 الخميس في ثمن النهائي.

وسجل الجزائري ادم وناس (89) هدف نيس، وموسى ديمبيلي (15) وحسام عوار (90+3 من ركلة جزاء) هدفي ليون.

كان رجال المدرب رودي غارسيا الطرف الأفضل في الشوط الأول وفرضوا اسلوبهم منذ لحظاته الأولى، في المقابل ظهر أصحاب الأرض بصورة مهزوزة رغم اضاعتهم لأكثر من فرصة وتشكيلهم ضغط على مرمى ليون.

افتتح ديمبيلي التسجيل من كرة خادعة استقرت على يمين الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيز (15).

وواصل ليون افضليته في الشوط الثاني، وكاد ماتيس شركي ان يضاعف له النتيجة لكنه لم يحسن التسديد (64).

وأنقذ الروماني انطون تاتاروسانو مرماه من هدف محقق لنيس بعد استبساله في الدفاع عن مرماه امام تسديدة وناس (77).

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وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، فبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها باغت وناس الحارس بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة (89).

لكن ليون خطف بطاقته الى ربع النهائي من ركلة جزاء في الوقت القاتل نفذها عوار بنجاح (3+90).

واسفرت قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت قبيل انطلاق المباراة، عن حلول رين حامل اللقب ضيفا على بيلفور من الدرجة الرابعة، في حين سيتواجه الوصيف باريس سان جرمان مع مضيفه ديجون، ويلعب ليون في ضيافة مرسيليا، وإيبينال من الدرجة الرابعة على أرض سانت إتيان.

وسيتم تحديد موعد وتوقيت مباريات الدور ربع النهائي التي ستقام في شهر شباط/فبراير القادم في وقت لاحق.

ملخص المباراة: