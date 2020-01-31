شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف روقة يرتدى القميص رقم 30 مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد أشرف روقة لاعب طلائع الجيش فى تدريبات فريقه للمرة الاولى مساء الخميس استعداداً لمواجهة نادى مصر ، وأصبح من المقرر أن يرتدى روقة القميص رقم 30 مع الطلائع ، ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع محمد أشرف روقة لاعب الزمالك المعار لانبى لمدة 6 شهور على سبيل الاعارة لنهاية الموسم ، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وقام نادى الطلائع بقيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى ، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعد صفقة روقة هى الرابعة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر ، وعمار حمدى لاعب الاهلى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم .

شارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وحصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للانتقال إلى أحد الأندية حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.