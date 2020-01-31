شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة الإنتاج الحربى ويستعد لتماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز صفحة مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة عشرة للدوري وأنتهت بفوز الدروايش بنتيجة 3/ 2 بهدف قاتل هو الأول الذى يسجله المحترف التونسي فخر الدين يوسف فى أول مباراة له مع الفريق ، ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة أسوان حيث يسافر أصحاب الرداء الأصفر صباح غداً السبت تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري ، حيث قام الجهاز الادارى بإنهاء إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة .

وفى سياق آخر من المقرر غياب الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وعبد الرحمن مجدى عن مباراة نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثانى والعشرون من فبراير القادم بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى موقعة الاتحاد السكندرى ، وسيواجة الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر.

على الجانب الآخر عبر محمود البدرى الظهير الايسر لفريق الاسماعيلى ، عن سعادته البالغة بالصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للاندية الابطال ، وقال ان هدفنا فى كل مباراة هو تحقيق الفوز من اجل اسعاد الجماهير واقتربنا من تحقيق حلم البطولة واسعاد الجماهير المتعطشة لذلك .

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وقال ظهير الدراويش إنه تم إغلاق ملف البطولة العربية وسيتم التركيز فى مباريات الدوري لتحقيق الانتصارات لتعديل وضعنا فى جدول المسابقة.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة قبل مواجهة الاسماعيلى.