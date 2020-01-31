مرتضى يكشف: سأعلن قرارات قريبا لإعادة الانضباط بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه اتخذ عددًا من القرارات لإعادة الانضباط في الجهاز الفني، والفريق.

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن القرارات لن يعلن حاليا، وإنما سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

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وتعادل الزمالك أمام دجلة بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد الحصول على المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي.