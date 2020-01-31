محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه اتخذ عددًا من القرارات لإعادة الانضباط في الجهاز الفني، والفريق.
وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن القرارات لن يعلن حاليا، وإنما سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.
وتعادل الزمالك أمام دجلة بهدف لكل فريق.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.
وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد الحصول على المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى يكشف: سأعلن قرارات قريبا لإعادة الانضباط بالزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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