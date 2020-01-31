تأكيدًا لانفراد الوفد.. مهند علي ينتقل لنادي بورتيمونينسي البرتغالي

أعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي عن التوقيع مع العراقي مهند علي مهاجم الدحيل القطري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت الوفد نشرت يوم الأحد الماضي، وجهة اللاعب التي حسمها إلى الدوري البرتغالي، وأن اللاعب سوف يسافر خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت أن اللاعب أختار اللعب ضمن صفوف

بورتيمونينسي، قبل أن يتم الإعلان الرسمي من قبل النادي البرتغالي صباح اليوم الجمعة والتوقيع مع مهند علي.

وعانى مهند علي من قلة المشاركة مع فريقه القطري، بالإضافة إلى ضم النادي لماريو مانذوكيتش، ووالكوري هان كوانج مهاجمي يوفنتوس السابقين، فضلًا

عن استبعاده من قائمة دوري أبطال آسيا، ودخول هان كوانج بدلًا منه ليقرر الأخير الرحيل عن صفوف الفريق.

وأنضم مهند لصفوف الدحيل مطلع الموسم الجاري قادما من الشرطة العراقي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة.

ويعد مهند علي من المواهب العربية المميزة التي ظهرت بشكل رائع خلال بطولة آسيا الماضية، وشهدت تألق اللاعب بشكل كبير مما لفت أنظار الكثير من الأندية الأوربية، التي رغبته بضمه.