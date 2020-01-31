رياضة | ماذا يقول التاريخ عن مواجهات "زيدان" ضد "سيميوني" قبل لقاء الريال وأتليتكو مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا يقول التاريخ عن مواجهات "زيدان" ضد "سيميوني" قبل لقاء الريال وأتليتكو مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الاسبانية "مدريد"، مواجهة من العيار الثقيل بين الريال وأتليتكو مدريد في لقاء "الديربي" مساء السبت الموافق 1 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتقام مباراة الريال وأتليتكو مدريد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم السبت، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري الاسباني.

ترتيب الريال وأتليتكو مدريد في الدوري الاسباني:

يعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة جمعها من 21 مباراة (13 انتصار – 7 تعادلات – 1 هزيمة)، متفوقا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة (9 انتصارات – 9 تعادلات – 3 هزائم).

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على جاره اللدود أتليتكو وحصد 3 نقاط جديدة لتأمين صدارة الليجا من منافسه المباشر برشلونة، بينما يبحث الأتليتي علي تحقيق الانتصار للدخول للمربع الذهبي والتقدم نحو المركز الثالث في جدول الترتيب.

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صدام ناري بين زين الدين زيدان ودييجو سيميوني:

لقاء الريال ضد أتليتكو مدريد سوف يشهد صراعًا خاصًا خارج الخطوط بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال ومنافسه الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الأتليتي، حيث يسعي كلاهما لتأكيد تفوقه على الآخر وقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وسبق وتقابل سيميوني وزيدان في 10 مواجهات رسمية بمختلف البطولات، فاز "زيزو" في 3 مباريات، مقابل انتصارين فقط لمدرب الأتليتي، بينما حسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما.

سجل لاعبو "زيدان" 14 هدفًا خلال المواجهات السابقة ضد أتليتكو مدريد بقيادة "سيميوني"، بينما استقبلت شباك الملكي 7 أهداف.

أول مواجهة جمعت بين زيدان وسيميوني كانت في الدوري الاسباني يوم 27 فبراير 2016 وفاز أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل، بينما آخر مباراة بينهما كانت في نهائي كأس السوبر الاسباني في 12 يناير الجاري وفاز الملكي بنتيجة 4-1 وحصد لقب البطولة.

يا تري هل يواصل "زيدان" تفوقه على "سيميوني" ويقود ريال مدريد لحصد 3 نقاط جديدة والابتعاد بصدارة الدوري الاسباني؟ أم يمنح المدرب الأرجنتيني العنيد برشلونة هدية ثمينة ويُعطل قطار الملكي؟