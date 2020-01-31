رياضة | ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الخميس 30 يناير منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز باخر مباراتين في الجولة.

نتائج مباريات الأمس من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز

ولعبت أمس مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وجاءت نتائجهم كالآتي:

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

واستطاع نادي الإسماعيلي أن يفوز على نظيره نادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الاتحاد السكندري × سموحة

بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة الخامسة عشر كالآتي:

1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- بيراميدز 26 نقطة

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4- الاتحاد السكندري 26 نقطة

5- الزمالك 25 نقطة

6- الإنتاج الحربي 21 نقطة

7- الإسماعيلي 21 نقطة

8- سموحة 20 نقطة

9- إنبي 20 نقطة

10- حرس الحدود 18 نقطة

11- المصري 16 نقطة

12- الجونة 15 نقطة

13- وادي دجلة 14 نقطة

14- طنطا 13 نقطة

15- مصر المقاصة 12 نقطة

16- طلائع الجيش 12 نقطة

17- أسوان 12 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة