رياضة | البدري يعتمد على عناصر الأولمبي فى معسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يعتمد على عناصر الأولمبي فى معسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعد منتخب مصر تحت قيادة البدري لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مارس القادم ولا بديل عن الفوز من أجل التقدم بالمجموعة.
وسيعتمد الجهاز الفنى للمنتخب على عناصر المنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة بجانب كل من المحترفين بقيادة النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزى بجانب المتألقين ببطولة الدوري المصري.
ويحضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون المكون من طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر جميع مباريات الدوري وجميع مباريات الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية من أجل الوقوف على مستوي اللاعبين قبل إنطلاق المعسكر القادم.
وسيكون أبرز الاسماء المنضمة خلال المعسكر القادم من نجوم المنتخب الأولمبي رمضان صبحي لاعب الأهلي ومصطفي محمد لاعب الزمالك والذى يقدموا اداء مميز خلال الفترات الأخيرة بجانب دخول كل من أحمد فتوح وصلاح محسن فى الصورة فى حال مشاركتهم بشكل مستمر مع فرقهم.
ويذكر أن المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب قد حقق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.