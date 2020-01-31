رياضة | أخر تطورات تطبيق ال VAR فى الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات تطبيق ال VAR فى الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على تطبيق تقنية الفيديو VAR خلال مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بداية من الدور الثاني، بعد تدريب الحكام خلال الفترة الحالية نظريًا بستاد القاهرة الدولى على تطبيق التقنية.

وستقوم لجنة الحكام من الإنتهاء من التدريب النظري للحكام يوم الأحد القادم والذى إستمر خلال الفترة الماضية، ثم تقوم اللجنة برئاسة جمال الغندور بتدريب الحكام عمليًا على تطبيق الڤار بداية من يوم الاثنين المقبل بستاد القاهرة خلال مباراة ودية.

وكانت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أكدت على تطبيق تقنية الڤار بداية من الدور الثانى الذى سينطلق مارس القادم.

وسوف تشهد مباراة الأهلي والزمالك فى بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بوجود طاقم حكام أجنبي.