رياضة | موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي AL HILAL watch

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي AL HILAL watch والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال وأبها

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

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ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.

ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها

تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.