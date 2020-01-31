رياضة | بالأرقام.. عبد الله السعيد يرفع شعار "الدهن في العتاقي" مع بيراميدز بالموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. عبد الله السعيد يرفع شعار "الدهن في العتاقي" مع بيراميدز بالموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم عبد الله السعيد موسمًا استثنائيًا رفقة فريقه بيراميدز إف سي بالموسم الحالي، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار سواء على المستوي المحلي أو في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي يشارك بها الفريق للمرة الأولي في تاريخه هذا العام.

وساهم السعيد بفضل أهدافه وأدائه القوي والمميز مع بيراميدز هذا الموسم في تأهل الفريق لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، كما ساهم في تواجد فريقه بالمركز الثالث بالدوري برصيد 26 نقطة.

أرقام عبد الله السعيد مع بيراميدز بالموسم الحالي:

خاض السعيد 21 مباراة مع فريق بيراميدز في مختلف البطولات بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1598 دقيقة، سجل 14 هدفًا، وصنع 5 أهداف أخري، وحصل على انذارين.

لعب عبد الله السعيد 13 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري، بواقع 1047 دقيقة لعب، ونجح في إحراز 12 هدفًا يعتلي بها صدارة ترتيب هدافي المسابقة المحلية هذا الموسم، كما صنع 4 أهداف لزملائه، وحصل علي إنذارين.

أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاض 8 مباريات، وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد.

السعيد يقتحم نادي المائة بالدوري الممتاز:

انضم السعيد لنادي المائة من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدفه رقم 100 في شباك الاتحاد السكندري يوم 16 يناير الجاري في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

ولم يكتفي صاحب الـ34 عامًا بدخول نادي المائة فقط، بل وصل رصيد أهدافه لـ 102 هدفًا وتخطي رقم جمال عبد الحميد نجم الزمالك والكرة المصرية السابق والذي سجل 101 هدفًا في الدوري، ليحتل نجم بيراميدز المركز الثامن في القائمة التاريخية بالدوري.

ويضم نادي المائة بالدوري المصري كل من:

1- حسن الشاذلي .. 173 هدف

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2- حسام حسن.. 168 هدف

3- السيد الضيظوي .. 127 هدف

4- مصطفي رياض .. 122 هدف

5- محمود الخطيب .. 109 هدف

6- احمد الكأس .. 107 هدف

7- محمد أبوتريكة .. 106 هدف

8- عبد الله السعيد.. 102 هدف

9- جمال عبد الحميد .. 101 هدف

الحلم الإفريقي يُراود "السعيد" مع بيراميدز:

يتطلع نجم الأهلي السابق لتحقيق لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مع فريق بيراميدز بالموسم الحالي، خاصة وأن فريقه من أقوي المرشحين لحصد اللقب الإفريقي، بعد العروض القوية التي حققها الفريق خلال الأدوار الماضية بالبطولة وتلقيه هزيمة وحيدة حتي الآن، مقابل 9 انتصارات وتعادل وحيد.

وفي حالة تحقيق بيراميدز لقب بطولة الكونفيدرالية سوف يصبح ثالث فريق مصري يتوج بلقب البطولة الإفريقية بعد الأهلي الذي حصد اللقب عام 2014، والزمالك حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.