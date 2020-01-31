رياضة | المنصوره يمتنع عن دفع تكاليف عملية مدافع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصوره يمتنع عن دفع تكاليف عملية مدافع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إمتنع مجلس إدارى نادي المنصورة، برئاسه حاتم المير، عن سداد مصاريف عمليه مدافع الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب نادر السيد التي أجراها مؤخراًـ بعدما تعرض للإصابة في مباراه منتخب السويس في بدايه الموسم الحالي، بقطع في الرباط الصليبي .

يذكر أن نادر السيد، يعد أحد لاعبي المنصورة، منذ سنوات عديده، حيث تألق في مرحله الناشئين، وتم تصعيده للفريق الأول، وهو في سن ١٨عاما، ولعب لمنتخب مصر مواليد ٩٨ لفترات عديده ثم تألق مع الفريق الاول، وخاض العديد من المباريات حيث يعد أحد الركائز الأساسية في المنصورة، منذ ثلاث مواسم متتالية.

وطلب مجلس إدارة نادي المنصورة، من اللاعب إحضار الفاتورة الخاصة بالعملية، حتى يتم دفع مستحقاته، رغم حصول اللاعب على أكثر من وعد بالحصول على حقوقة كاملة.

