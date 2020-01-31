رياضة | حكاية 500 انتصار في مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية 500 انتصار في مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني رقمًا تاريخيًا بعدما وصل للفوز رقم 500 في مسيرته مع الفريق الكتالوني وذلك على حساب فريق ليجانيس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

سجل ليونيل ميسي "هدفين" في شباك ليجانيس، بينما جاءت باق أهداف الفريق الكتالوني عن طريق كل من، أنطوان جريزمان، وأرتورو ميلو، ولينجليت، ليتأهل الفريق الكتالوني لربع نهائي كأس اسبانيا.

500 انتصار لـ"ميسي" مع برشلونة:

ليونيل ميسي خاض خلال مسيرته الكروية مع برشلونة 710 مباراة في مختلف البطولات بواقع (57424 دقيقة لعب)، واستطاع تحقيق انتصاره رقم 500 مع البرسا أمام ليجانيس مساء الخميس، بينما تعادل في 131 مباراة، وتلقي 79 هزيمة.

سجل ليونيل ميسي 622 هدفًا خلال مشواره مع برشلونة، بينما صنع 254 هدفًا، وحصل على 71 بطاقة صفراء، بينما لم يتلقي أي بطاقة حمراء مع البلوجرانا.

أول انتصار لـ"ميسي" مع برشلونة:

حقق "ميسي" أول مع برشلونة كانفي مباراته الرسمية الأولي مع الفريق الكتالوني ضد فريق اسبانيول بالجولة السابعة من الدوري الاسباني بتاريخ 16 أكتوبر 2004 وفاز فريقه 1-0، بينما جاء فوزه رقم 500 مع البلوجرانا بعد 16 عامًا على حساب فريق ليجانيس بكأس ملك إسبانيا مساء الخميس 30 يناير 2020 وفاز البرسا بخماسية نظيفة.

أما أول فوز لنجم منتخب الأرجنتين مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا كان ضد فريق فيردر بريمن الألماني في 14 سبتمبر عام 2005 وفاز البرسا 2-0، وصنع ميسي هدفًا بالمباراة.

بينما أول انتصارات "ميسي" مع برشلونة في كأس ملك اسبانيا كان ضد ريال سرقسطة في 1 فبراير 2006 وفاز فريقه 2-1 وسجل هدفًا، أما انتصاره الأول مع البرسا في السوبر الاسباني كان ضد اسبانيول في 17 أغسطس من نفس العام وفاز فريقه 1-0، بينما استهل انتصاراته مع الفريق الكتالوني بكأس السوبر الأوروبي أمام شاختار دونيتسك في 28 أغسطس 2009 وفاز فريقه بهدف نظيف من صناعته.

وجاء انتصار ميسي الأول مع برشلونة في كأس العالم للأندية ضد فريق أتلانتا المكسيكي في 16 ديسمبر 2009 في نصف نهائي البطولة بالعام نفسه، وفاز الفريق الكتالوني 3 - 1 وسجل النجم الأرجنتيني هدفًا لفريقه وتوج البرسا بلقب البطولة العالمية في هذا العام.

انتصارات ميسي الـ500 مع برشلونة:

- الدور الإسباني: 468 مباراة – 349 انتصارًا – 433 هدفًا – صنع 175 هدفًا

- دوري أبطال أوروبا: 140 مباراة – 83 انتصارًا – 114 هدفًا – صنع 36 هدفًا

- كأس اسبانيا: 74 مباراة – 51 انتصارًا – 53 هدفًا – صنع 35 هدفًا

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- السوبر الإسباني: 19 مباراة – 9 انتصارات – 14 هدفًا – صنع 5 أهداف

- السوبر الأوروبي: 4 مباريات – 3 انتصارات – 3 أهداف – صنع هدفين

- كأس العالم للأندية: 5 مباريات – 5 انتصارات – 5 أهداف – صنع هدف

أكثر 10 أندية فاز عليها "ميسي" مع برشلونة:

- اشبيلية: 29 انتصارًا من 36 مباراة وسجل 37 هدفًا

- أتليتكو مدريد: 24 انتصارًا من 36 مباراة وسجل 31 هدفًا

- أتليتك بلباو: 24 انتصارًا من 31 مباراة وسجل 24 هدفًا

- اسبانيول: 23 انتصارًا من 29 مباراة وسجل 25 هدفًا

- ريال مدريد: 19 انتصارًا من 40 مباراة وسجل 26 هدفًا

- خيتافي: 19 انتصارا من 19 مباراة وسجل 19 هدفًا

- فالنسيا: 18 انتصارًا من 33 مباراة وسجل 28 هدفا

- ليفانتي: 17 انتصارًا من 18 مباراة وسجل 22 هدفا

- فياريال: 17 انتصارًا من 22 مباراة وسجل 28 هدفا

- أوساسونا: 16 انتصارًا من 19 مباراة وسجل 21 هدفًا