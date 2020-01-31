شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين أندية الدوري الإنجليزي لخطف «زياش» في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن الدولى المغربى، حكيم زياش، لاعب فريق أياكس الهولندى، أصبح موضوعًا للصراع بين أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن نادى تشيلسى يتصدر سباق التعاقد مع زياش، نجم أياكس أمستردام، وفقًا لطلب فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق البلوز كما طلب التعاقد مع بن تشيلويل ظهير ليستر سيتى.

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وأشارت إلى أن زياش عندما جدد عقده مع أياكس هذا الموسم، أزال بند الشرط الجزائى المقدر بـ 25 مليون إسترلينى، لكن لايزال بإمكانه الرحيل عن الدورى الهولندى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القيمة السوقية لزياش حاليًا في الميركاتو تبلغ 42.5 مليون إسترلينى.

وكشفت الصحيفة أن تشيلسى سيخوض صراعًا مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لحسم صفقة زياش خلال الميركاتو الصيفى المقبل. يذكر أن زياش كان أحد أبرز أهداف أرسنال في الصيف الماضى، ولكن الجانرز فضل التعاقد مع الجناح الإيفوارى نيكولاس بيبى.