- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشبيلية يودع كأس ملك إسبانيا أمام ميرانديس المغمور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إشبيلية يودع كأس ملك إسبانيا أمام ميرانديس المغمور
الجمعة 31 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
فجر فريق ميرانديس، من الدرجة الثانية، مفاجأة كبيرة، بعدما نجح فى إقصاء فريق إشبيلية، من دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب " البلدى دى اندوفا"، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
أنهى فريق ميرانديس الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق ماتيوس اياس، فى الدقيقتين 7 و 30 من زمن المباراة.
وفى الشوط الثانى، أهدر ألفارو بينا، ركلة جزاء لفريق ميرانديس، فى الدقيقة 54، قبل أن يختتم ألفارو راى ثلاثية الفريق فى الدقيقة 85.
وسجل نوليتو هدف فريق إشبيلية الوحيد، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
ويعد ميرانديس، أخر الفرق المتأهله إلى دور ربع نهائي كأس إسبانيا، لينضم إلى أندية، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو، فياريال، فالنسيا، غرناطة وريال سوسيداد.
وتقام قرعة دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، فى الثانية من ظهر غدا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يودع كأس ملك إسبانيا أمام ميرانديس المغمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.