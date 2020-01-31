شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي يرفض التقاط الأنفاس قبل مواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز صفحة مباراة الانتاج الحربي التي أقيمت مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة عشرة للدوري، ويبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة أسوان حيث يسافر الفريق الأصفر صباح غداً السبت تمهيداً لملاقاة تماسيح النيل الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، حيث قام الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة.

وفى سياق آخر من المقرر غياب الثنائي باهر المحمدي قائد الفريق وعبد الرحمن مجدي عن مباراة نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثاني والعشرون من فبراير القادم بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثاني فى موقعة الاتحاد السكندري، وسيواجه الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية وهران الجزائري فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر.

على الجانب الآخر عبر محمود البدري الظهير الايسر لفريق الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالصعود للدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الابطال، وقال ان هدفنا فى كل مباراة هو تحقيق الفوز من اجل اسعاد الجماهير واقتربنا من تحقيق حلم البطولة واسعاد الجماهير المتعطشة لذلك.

Advertisements

وقال ظهير الدراويش إنه تم إغلاق ملف البطولة العربية وسيتم التركيز فى مباريات الدوري لتحقيق الانتصارات لتعديل وضعنا فى جدول المسابقة.

وانتزع فريق أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ 14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة قبل مواجهة الإسماعيلي.