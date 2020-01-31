كورنيش أبوظبي يحتضن ثانية جولات التزلج على الماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم الجولة الثانية من البطولة العالمية للتزلج على الماء، وبتنظيم من النادي، وبمشاركة قد تصل إلى أكثر من 15 متسابقاً، من خلال الفئات الثلاث للمسابقة، وتدخل المنافسة الموسم الثالث لها؛ حيث إنها تعد من التجارب الحديثة للرياضة البحرية، والتي يرغب النادي من خلالها إلى تطوير قدرات المتسابقين الإماراتيين في هذه الرياضة.

وشهدت البطولة العالمية التي أقيمت قبل شهرين في أبوظبي تألقاً كبيراً لأبطالنا الشبان، خاصة خالد سباع، وأحمد سالم الرميثي وعمير بن ثاني؛ حيث كانت التجربة بالنسبة لهم قوية ومفيدة بالمشاركة مع أكثر من 80 متسابقاً ومن مختلف الجنسيات، وجاءت كي تكون امتداداً قوياً للبطولة التي يقدمونها الآن.

وكان التسجيل افتتح بداية الأسبوع في مقر النادي؛ حيث سجلت مرحلة التسجيل إقبالاً من المتسابقين، حيث وصل إلى ما قبل كتابة هذه السطور إلى 15 متسابقاً في مختلف فئات التزلج على الماء، ويستمر النجاح من خلال عملية التسجيل الإلكتروني في النادي في المنافسة وعلى مستوى الفئات الثلاث للحدث، ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين في المنافسة إلى أكثر من 20 متسابقاً مع انتهاء فترة التسجيل في السباق يوم غد في الصباح الباكر.

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وتنطلق المنافسة اليوم مع المرحلة الأولى، والتي تبدأ في الثامنة صباحاً، وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، ثم تنطلق المرحلة الثانية من المنافسة في الفترة المسائية في تمام الثالثة ظهراً.

وينافس الأبطال مجدداً على ألقاب هذه الجولة؛ من أجل الوصول إلى أعلى النقاط وتصدر الألقاب للموسم 2019-2020.

وأكد سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي البحري، أن منطقة نهاية كورنيش أبوظبي اليوم ستكون مكاناً مميزاً للمنافسة والتحدي بين المشاركين؛ للظفر بألقاب البطولة في ثانية الجولات، وشدد على أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة، وقال: «وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء، واحتساب النقاط في نفس الوقت للتعرف إلى المراكز التي وصلوا إليها، هناك حركات عديدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض».

ويعطى لكل متسابق مدة زمنية هي 5 دقائق كي يقدم أفضل ما لديه من استعراض، ويقوم المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء، وسط سرعات متراوحة، وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال وتفاعل من الجماهير في متابعة أحداث المنافسة.