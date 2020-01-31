طنطا يواجه الترسانة وشبين وديا أستعدادا للمصرى البورسعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة أستعدادا لمباراة المصرى البوسعيدى فى بطولة الدورى المصرى ، حيث يبدأ طنطا وديته السبت المقبل أمام الترسانة فى تمام الساعة الثانية و النصف عصرا بينما ياتى اللقاء الثانى أمام جمهورية شبين فى تمام الساعة الخامسة مساءا نفس اليوم.

ويستعد فريق المصرى البورسعيدى لملاقة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر والمقرر لها يوم 6 من الشهر المقبل على ستاد السويس.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة بينما ياتى المصرى البورسعيدى بالمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة .

أنهى نادي طنطا التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب النادي الأهلي و بيراميدز السابق على أن يتم قيده فى قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة فى بطولة الدوري الممتاز.

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كما تعاقد نادي طنطا مع محمد سعيد أوكا لاعب فريق وسط الداخلية و طلائع الجيش و الرجاء السابق و بتروجت الحالي لمدة موسمين ونصف.

أرسل مسئولو نادى طنطا عرضًا رسميًا لنادى وادى دجلة للحصول على خدمات عبد الرحمن بودى لاعب وسط فريق وادى دجلة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر متطلع بوادى دجلة أنه من الأقرب إعارة "بودى" لصفوف طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل نهائى ورسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وافق اليونانى تاكيس جونيس على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.