شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي لـ "سوبر كورة": صالح جمعة بيسحب من عداد عمره من غير ما يحس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى العديد من النصائح لصالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء خاصة بعد انقطاع اللاعب أكثر من مرة عن التدريبات فى الفترة الأخيرة.

لمشاهدة تصريحات عدلي القيعي الموجهة لـ صالح جمعة ، اضغط هنا ويعد الاتجاه الأقرب هو بقاء صالح جمعة لاعب وسط الأهلى حتى نهاية الموسم مع فريقه، بعد فشل جميع محاولات تسويقه، سواء محلياً أو خارجياً، على الرغم من رفض السويسرى رينيه فايلر لفكرة استمراره مع الفريق، وإعلانه رحيل اللاعب خلال أحد المؤتمرات الصحفية على خلفية خلافه مع اللاعب. Advertisements وقال مسئولو الأهلى، "لم تصلنا عروض لصالح جمعة سواء داخلية أو خارجية، والاتجاه الأقرب هو بقاؤه حتى نهاية الموسم، فايلر أكد أنه لن يعتمد عليه بأى شكل، وبالتالى فالرحيل سيكون نهاية اللاعب حتى وإن تأخر الأمر لنهاية الموسم". وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة، عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب. وترفض الأندية المجازفة بالتعاقد مع صالح جمعة بسبب شكوى إدارة الأهلى المتكررة من عدم التزام اللاعب، كما أن صالح جمعة بالغ فى طلباته المالية عند الدخول فى مفاوضات مع أى نادٍ خلال الفترة الأخيرة. وكانت حصيلة صالح جمعة فى مران الأهلى اليوم هى صورة التقطها مع زملائه قبل مران الفريق، بسبب رفض فايلر مشاركة اللاعب فى المران.

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