شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: أعشق مهارة شيكابالا ..ولن أنسى براعة فتحى أمام دردوجبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال "المعلم" فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه كريم حسن شحاتة على شاشة قناة "الزمالك": شيكابالا عندما يصل لفورمته يكون مميزا للغاية، وكنت أنصحه دائماً بترك الأطراف واللعب من عمق الملعب".

واستعاد شحاتة ذكرياته مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2006، قائلاً:" في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار قمت بالدفع بأحمد فتحي في قلب الدفاع والجميع اتهمني بالجنون في هذه اللحظة ولكن لن أنسى مطلقاً ما قدمه فتحي في هذه المباراة بعد إحكام السيطرة بشدة على النجم ديدييه دروجبا".

وجه حسن شحاتة رسالة إلى طارق حامد نجم وسط الزمالك الحالى قائلا "أعشق اللاعبين المقاتلين من أمثال طارق حامد وأوجه اللوم لطارق حامد على اعتراضه على التحكيم في بعض المباريات، ونصحته فى مرة بعدم تضييع مجهوده الكبير في الملعب بالحصول على بطاقات ملونة من قبل الحكام بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية و كنت أتمنى أن يكون طارق حامد ضمن كوكبة نجوم منتخب مصر حينما كنت أتولى تدريب الفراعنة ليكون إضافة كبيرة بجانب حسني عبدربه ومحمد شوقي". ورد حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، على سؤال موجه له بشأن الفارق بين حمادة إمام ونجله حازم إمام، نجمي الزمالك وقال شحاتة:" حازم إمام أفضل من والده على المستوى المهاري واللمسات الجمالية، ولكن حمادة إمام رحمه الله كان هو مثلي الأعلى وكان لاعباً حاسماً وقادر على اقتناص الفرس وتسجيل الأهداف". ينشر ”الخليج 365”، قائمة فريق الزمالك الأفريقية التي أرسلها الخميس، إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للتواجد في السوبر الافريقي أمام الترجي التونسى، فى المباراة المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل، فى البطولة التى يشارك فيها الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية فى نسخته الماضية بينما يشارك الترجى بصفته بطل دورى أبطال إفريقيا. وضمت القائمة التى أرسل الزمالك إلى الكاف، لإنهاء إجراءات دخولهم قطر، 28 لاعبا، إلى جانب 15 فردا من أعضاء الجهاز الفنى والإدارى ولم يتضمن الكشف المرسل إلى الكاف اسم أي عضو من مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، وفقا لما أوضحه مصدر مسؤول بالزمالك لليوم السابع. وخلت القائمة من أسماء الثنائى خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز "زيزو" وجاءت كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود جنش – محمد صبحى. الدفاع: أحمد عيد - حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي. الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن. وسط الهجوم: يوسف أوباما - إسلام جابر -محمد عنتر - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم. الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد – كاسونجو، وذلك إلى جانب صانع الألعاب إمام عاشور الغير مقيد إفريقياً. وجاء إرسال الزمالك لقائمته إلى الكاف قبل نهاية المهلة المحددة التى أوضحها الاتحاد الإفريقى فى خطابه إلى الزمالك بشأن ضرورة إرسال أسماء بعثة الفريق قبل نهاية المهلة التى حددها الكاف وجاء الاسم الـ28 فى قائمة الزمالك المرسلة للاتحاد الأفريقى هو إمام عاشور صانع ألعاب الفريق رغم عدم قيده فى قائمة الفريق الأفريقية إلا إن الزمالك طلب إنهاء إجراءات سفره من الكاف مثل باقى اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاتة: أعشق مهارة شيكابالا ..ولن أنسى براعة فتحى أمام دردوجبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.