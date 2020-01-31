برشلونة يسحق ليجانيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

الجمعة 31 يناير 2020

تأهل فريق برشلونة، لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه العريض على ضيفه فريق ليجانيس، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.



أنهى برشلونة الشوط الأول، متفوقا بثنائية نظيفة، افتتح النجم الفرنسي انطوان جريزمان، التهديف مبكرا للبارسا، بعد مرور 4 دقائق، بعد متابعته لعرضية من زميله البرتغالى نيلسون سيميدو.

وأضاف مواطنه المدافع كليمنت لينجليت، ثانى أهداف الفريق الكتالونى، فى الدقيقة 28، بعدما حول برأسه، عرضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من ركلة ركنية.

Advertisements

وفى الشوط الثانى، عزز النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، من تقدم برشلونة، بتسجيله ثالث الأهداف فى الدقيقة 59، من تسديدة اصطدمت بمدافع ليجانيس، لتتحول إلى شباك فريقه.

وأضاف لاعب الوسط البرازيلى، أرثر ميلو، رباعية البارسا، فى الدقيقة 78، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس ليجانيس، قبل أن يعود ميسي، ويختتم خماسية برشلونة فى الدقيقة 89، بعد تلقيه تمريرة من الكرواتى راكيتيتش، انفرد على أثرها بالمرمى، ليراوغ الحارس، ويضعها فى الشباك.

وتأهل البارسا لدور ثمن النهائي، بعد تخطى عقبة فريق إيبيزا، من الدرجة الثالثة، بصعوبة بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل ليجانيس الذى يقوده فنيا مدرب منتخب مصر السابق المكسيكى خافيير أجيرى، إلى نفس الدور بعد الفوز على إيبيرو بهدف دون رد.

وكان الفريق الكتالونى، قد خسر أخر مواجهاته فى الدوري الإسباني، أمام فالنسيا، بثنائية نظيفة، السبت الماضى، فى الجولة الـ21، ليتراجع للمركز الثانى، فى ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 46 نقطة.