شكرا لقرائتكم خبر عن «فوزي غلام» يكشف موقفه من الرحيل عن نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجزائرى فوزى غلام، الظهير الأيمن لـ«نابولي»، عن موقفه من الرحيل عن فريق الجنوب خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن «غلام» يحظى باهتمام من قِبَل مارسيليا وليل، إلا أن الناديين يشترطان أن يخفض اللاعب راتبه.

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ويواجه «غلام» صعوبات برفقة نابولى، بعدما ابتعد لفترة طويلة عن الفريق بسبب الإصابات، قبل أن يخسر مقعده في التشكيل الأساسى لصالح ماريو روى.

وأشار الموقع الفرنسى إلى أن «غلام» لا ينوى خفض راتبه، كما أنه مصمم على البقاء برفقة فريق الجنوب، حتى إن لم يُقيَّد بقائمة الأزرق السماوى ببطولة دورى أبطال أوروبا.

يُذكر أن «غلام» لم يشارك هذا الموسم برفقة نابولى إلا في 5 مباريات فقط بكل البطولات بإجمالى 300 دقيقة، كما أنه لم يحرز أو يصنع أي هدف حتى الآن.