شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتوميو» يكشف موقف برشلونة من التجديد لـ«ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن هدف النادى هو الحفاظ على ليونيل ميسى، أسطورة الفريق حتى الاعتزال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التجديد للويس سواريز، لم يُطرح حتى الآن.

وقال بارتوميو في تصريحات مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «عقد ميسى مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، هدفنا هو الإبقاء عليه في برشلونة حتى الاعتزال، وبالتالى يجب التجديد له».

وأضاف: «ميسى ما زال أمامه الكثير ليمتعنا، ومع صيف 2021 سيظل يملك الكثير أيضًا، وبالتالى يجب تجديد عقده حتى ينتهى به الأمر في برشلونة وقتما يريد».

وأكد: «ليس هناك حاجة للخوف على أي شىء أو المساس باستمراريته».

وتابع: «ليس لدى أدنى شك، لقد قال ذلك بالفعل، إنه فريق حياته، حيث قضى مسيرته بالكامل هنا، وعليه إنهاء مسيرته هنا متى أراد».

Advertisements

ونفى بارتوميو وجود نية لتجديد عقد سواريز (34 عامًا) في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن النادى في حاجة لمهاجم جديد.

وتابع بارتوميو: «البحث عن مهاجم جديد ليس له أي علاقة بتجديد عقد سواريز، فالموسم طويل للغاية، وهناك عدة مسابقات، ومن المهم دائمًا أن يكون هناك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة أو في نفس المكان».

وأضاف: «يمكن أن تقع بعض الإصابات، والآن حدث ذلك بالفعل مع لويس سواريز الذي سيغيب كثيرا، وليس هناك مشكلة في وجود لاعبين جيدين وشباب، وآخرين من عمر مختلف، مع 34 عامًا لا يزال بإمكان سواريز اللعب».

وبسؤاله عن إمكانية تجديد عقد سواريز، قال: «حسنًا، هذا ليس على الطاولة الآن، نحن لم نتحدث معه أو مع وكيله، لكن إذا أتيحت الفرصة فسنتحدث في ذلك، ولكننا الآن قلقون بشأن تعافيه».

وتابع: «لقد كان من المؤسف أن يتم فقدانه في هذا الجزء المهم من الموسم، لم نكن نتخيل ذلك، ولكن هذه الاحتمالات واردة دائمًا».

وقال: «نمتلك لاعبين آخرين في الفريق الأول وفى الثانى لديهم القدرة على تعويضه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يتم إحضار لاعب آخر في يناير الجاري».