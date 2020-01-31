شكرا لقرائتكم شحاتة يكشف عن سر ارتباطه بالقميص رقم 14 في مشواره الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك والمدرب التاريخي لمنتخب مصر، عن سر ارتباطه بالقميص رقم 14 الذي ارتداه خلال مسيرته الحافلة مع الفريق الأبيض.

وقال المعلم خلال حلوله ضيوفاً على برنامج زملكاوي مع الاعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:"ارتدت في البداية القميص رقم 9 حباً في النجم الانجليزي بوبي تشارلتون ثم عشقت الهولندي كرويف أشهر من ارتدى القميص رقم 14 في الكرة العالمية، وبعدها كان قميصي بهذا الرقم مع الزمالك حتى اعتزالي".

أضاف شحاتة أنه واحد من عشاق محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، ويتابع مبارياته باستمرار في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا" متابعا :" محمود حسن تريزيجه نجم استون فيلا الانجليزي واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي".

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وواصل المعلم إشادته بتريزيجيه قائلاً:" هو أكثر من يستطيع خلق متاعب عديدة للمنافسين وازعاج المدافعين بشكل غير طبيعي من بين جميع لاعبي الكرة المصرية بالجيل الحالي".