شكرا لقرائتكم من الأفضل حازم أم حمادة إمام؟ حسن شحاتة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، على سؤال موجه له بشأن الفارق بين حمادة إمام ونجله حازم إمام، نجمي الزمالك.
وحل "المعلم" ضيفاً على الاعلامي كريم شحاتة ببرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، مساء اليوم الخميس.
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