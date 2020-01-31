شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أعشق الريال وأكره برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعرب حسن شحاتة، أسطورة نادي الزمالك، عن عشقه لفريق ريال مدريد الاسباني وتشجيعه له على المستوى الأندية العالمية.

وأضاف "المعلم" خلال حلوله ضيفاً على الاعلامي كريم شحاتة ببرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، مساء اليوم الخميس:" أشجع الريال ولا أحب برشلونة، وبالطبع أساند ليفربول لوجود النجم المصري محمد صلاح بين صفوفه".

وعن مثله الأعلى خلال مسيرته الكروية قال شحاتة: بالطبع الهولندي كرويف، والذي عشقت القميص 14 من أجله".