شكرا لقرائتكم حسن شحاتة لحسام البدري: مهمتك صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، نظيره الحالي في مهمة تدريبب الفراعنة حسام البدري، بالتوفيق وتحقيق انجازات في مهمته.
وقال شحاتة في حلقة الخميس من برنامج زملكاوي مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" مهمة البدري صعبة للغاية ولكن أتمنى له كل التوفيق، وأثق في قدراته واجتهاده".
الجدير بالذكر أن البدري قد تولى تدريب منتخب مصر خلفاً للإسباني أجيري في سبتمبر من العام المنصرم.
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