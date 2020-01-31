ماذا قال حسن شحاتة عن محمود الجوهري ؟

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جدة - عمرو شويل أشاد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول، بالأخلاق الرفيعة التي كان يتمتع بها الراحل محمود الجوهري.
وقال شحاتة في حلقة الخميس من برنامج زملكاوي مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" في مرة سُئل الجوهري من أفضل هو أم حسن شحاتة، فأجاب الجنرال:" شحاتة أفضل مني".
وتابع:" ربما كان الجوهري يجاملني ولكنها إجابة دلت على أخلاقه الرفيعة".
وأتم المعلم حديثه قائلاً:" هناك 3 مدربين أُثروا وتركوا بصمة مع منتخب مصر، الجوهري وعبده صالح الوحش وأعتبر نفسي ضمن هذا الثلاثي".
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