شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يطوي صفحة الإسماعيلي ويستأنف تدريباته للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الجمعة فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام، بعدما أغلق الجهاز الفني صفحة مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الخميس على ستاد الاسماعيلية بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة، حيث يؤدى اللاعبين الاساسين تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين تدريبات قوية استعداداً لزعيم الثغر .

بعيداً عما سبق ، تلقى نادى الإنتاج الحربى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة باسم مرسى مهاجم الفريق لنهاية الموسم مقابل مليون جنيه، خاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى المباريات الأخيرة للفريق، وتتجه النية لدى مسئولى الإنتاج لرفض العرض لاسيما فى ظل الحاجة الفنية لجهود باسم مرسى فى مباريات الدور الثانى للمسابقة فضلا عن ضعف المقابل المادى الذى عرضه النادى التونسى.

وخلال مشوار باسم مرسى مع الزمالك توج بالدورى المصرى مرة واحدة، وكأس مصر مرتين موسم 2014/2015 وموسم 2015/2016، والسوبر المصرى موسم 2015/2016.

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سجل باسم مرسى مع الزمالك 53هدفاً بجميع البطولات، فيما سجل مع منتخب مصر 7 أهداف، وانضم للمنتخب الوطنى أول مرة عام 2014 وتحديداً فى مواجهة جاميكا الودية وسجل هدفاً، ومؤخراً عاد للتهديف مع الإنتاج الحربى بعد غياب عام ونصف العام عن زيارة الشباك فى الدورى المصرى وسجل هدفاً فى شباك سموحة بالجولة السابعة لدورى هذا الموسم .

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم، وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى، ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الحالى.