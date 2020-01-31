شكرا لقرائتكم بسيوني يغير استراتيجية التدريب في طلائع الجيش قبل مواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تدريبات لكل مركز من مراكز الملعب على حده، خلال التدريبات اليومية لفريقه حيث أعد تدريبات خاصة للمدافعين وأخرى للمهاجمين بالإضافة لتدريبات للاعبي الوسط، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدوري على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتعاقد طلائع الجيش في فترة الانتقالات الشتوية مع 4 صفقات هي محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندي كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدي لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر، ومحمد أشرف روقة لاعب انبى لمدة 6 أشهر.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

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ووضع الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني برنامجا بدنيا لتجهيز كريم طارق لاعب الفريق لمواجهة نادى مصر، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي التي خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف وغيابه عن مباراة الاتحاد التي خسرها الطلائع بثلاثية ومباراة المقاصة التي تعادل فيها الطلائع بهدف لكل فريق

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه كريم طارق وتالا نداي وأحمد سامي فى مواجهة نادى مصر بعد تعافيهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابهم عن مواجهة المقاصة، كما يستعيد الطلائع جهود فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا فى مواجهة نادى مصر بعدما غاب الثلاثي عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.