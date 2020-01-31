شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: الزمالك مزعلنا وهذا سبب ابتعادى عن التحليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى إنه حزين من الأداء الذى يظهر عليه الزمالك فى الفترة الحالية خصوصا المستوى الغير مرضى الذى ظهر عليه الفريق الأبيض فى مباراة وادى دجلة وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.
أضاف شحاتة خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك أن ابتعاده عن التحليل لالتقاط الأنفاس ولكى يعيش حياته الطبيعية.
تابع مدرب الفراعنة الأسبق:" فضلت الابتعاد عن العمل والتوتر ولكنى سأعود قريبا".
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