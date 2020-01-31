شكرا لقرائتكم رسميًا.. دجلة يضم الغاني أنطوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى وادى دجلة ، رسميًا ضم الغاني رودنى أنطوي مهاجم الفريق الجديد، القادم من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليوناني تاكيس جونيس.

تغلق اليوم 31 يناير فترة القيد الشتوية للموسم الجاري 2019 - 2020 ، حيث يستقبل اتحاد الكرة أوراق قيد اللاعبين حتى نهاية اليوم.

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غاب رودنى أنطوى عن مواجهة دجلة والزمالك التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 15 بينما تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث في الدوري، بينما يصل وادي دجلة للنقطة الـ 14 في المركز الـ 12 في جدول الدوري.

يستعد وادى دجلة لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة ايجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.

ويستعد وادى دجلة لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل على استاد الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدورى، ويسعى الفريق الدجلاوى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل اقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط.