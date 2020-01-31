شكرا لقرائتكم داني روز إلى نيوكاسل بنظام الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه تعاقد مع داني روز الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا على سبيل الإعارة من مواطنه توتنهام حتى نهاية الموسم الحالي.

وأصبح روز ثالث لاعب يتعاقد معه نيوكاسل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، بعد الجزائري نبيل بن طالب (رديف شالكه الألماني) والنمساوي فالنتينو لازارو (إنتر ميلان الإيطالي).

وسيكون بإمكان روز (29 عاما) المشاركة مع الـ"ماغبايز" في مباراتهم المقبلة في الدوري المحلي على أرضهم أمام نوريتش يوم السبت.

وقال روز في تصريح لقناة "إن يو اف سي" أنه "لشرف عظيم لي أن أكون هنا . أنا ممتن للغاية لأن المدرب (ستيف بروس) اختارني وأنا أتطلع لرد الجميل له بكل طريقة ممكنة وبأسرع ما يمكن طالما أنا ألعب".

Advertisements

وأضاف "بالنسبة لي، من المثير حقا أن أتمكن من المجيء إلى هنا واللعب أمام مشجعي نيوكاسل".

وتمت مناقشة مستقبل روز في توتنهام كثيرا مؤخرا نظرا لظهوره في خمس مباريات فقط منذ تعيين البرتغالي مورينيو كمدرب جديد في نوفمبر الماضي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وجاء وصول روز إلى نيوكاسل في الوقت المناسب بالنظر إلى أن كلاً من الهولندي جيترو فيلمز والويلزي بول دوميت يعانيان من الإصابة ما سيبعدهما عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

واعتبر روز أن "نيوكاسل هو أحد أكبر الأندية في إنكلترا (...) لقد تحدثت إلى المدرب يوم الأربعاء وأخبرني أنه كان هناك 50 ألف مشجع في نهاية الأسبوع ضد أوكسفورد (في المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في مسابقة كأس إنكلترا).

وأضاف "لا يمكنك أن تخطئ في هذا النوع من العاطفة والدعم من المعجبين، وهذا شيء أتطلع إليه".