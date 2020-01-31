«حريـر الريـف» و«البـراق» أبـرز المرشحيـن

تنطلق اليوم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف أولى جولات «ماراثون العين» لمسافة 3200 متر في الحفل السادس لهذا الموسم، والذي يتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، فيما عدا الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة. ويشارك في السباق 103 خيول، ورصدت له جوائز تبلغ قيمتها المالية 540 ألف درهم. وكالمعتاد يبدأ الحفل بشوط كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، ويتصدر الترشيحات «جماهير» بجانب «إس إس جلمود» و«إيه إف رمز» والثنائي «كنزا ودورا الملس». فيما يقام الشوط الثاني «الوحيد» للمهجنة لمسافة الميل تكافؤ بمشاركة 15 خيلاً، يتقدمهم «هارت أوف لايونز» في أول زيارة له بالمضمار العيناوي و«لايتكوين» و«إنيشال» صاحب النتائج المتميزة في دار الزين، فيما يبحث «ريتش أند فيمص» عن فوزه الأول في الدولة. أما الشوط الثالث لمسافة الميل للمبتدئة فتتنافس فيه 15 خيلاً منها الثنائي «إيه إف رئيسة» و«إيه إف سلطانة». فيما يأتي الشوط التالي ثاني سباقات المبتدئة لمسافة 1800 متر، ويتقدم المشاركين «عزام» و«فاريتس أوبي» و«إيه إف هرقل». أما خامس أشواط الأمسية لمسافة 2000 متر تكافؤ فيبرز فيه «الجازي» و«إيه إف يا هوى» و«إيه إف الباهر» صاحب ثلاثة انتصارات في العين. بالإضافة إلى «برادو دو بانشير». ثم يأتي شوط السرعة السادس لمسافة 1000 متر تكافؤ وأبرز المرشحين فيه «جايدي البراق» بجانب «إيه إف تغزل» ورفيقتها في الإسطبل «إيه إف مثيرة».

ويختتم الحفل بماراثون العين لمسافة 3200 متر، والذي يشهد منافسة حامية بين «حرير الريف» بطل النسخة الماضية، بجانب رفيقه في الإسطبل «بلد الريف» و«صاروخ» الفائز في السباق الأخير، بالإضافة إلى «عجاج» و«آر بي غرينيد» بطل ماراثون الشارقة العام الماضي.