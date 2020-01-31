البطائح بطلاً لدولية صالات خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: عصام هجو

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، أمس، فريق البطائح بطلاً للنسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات، التي استضافها نادي خورفكان بمشاركة 9 أندية محلية وعربية وأوروبية.

جاء تتويج البطائح بعد فوزه على فريق مسك زيلينا 5-1 في المباراة النهائية، وسط حضور إداري وجماهيري كبيرين.

شارك في مراسم التتويج عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وراشد عرب النقبي رئيس المجلس البلدي في خورفكان، وعبدالملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات، ونائبه خميس الشامسي، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعمران عبدالله أمين السر العام، وحمد بن حمودة رئيس نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام راعي فريق الصالات، ومحمد بن حليس المدير المالي في نادي البطائح، وتم تكريم حكام المباراة بقيادة الدولي النخبة فهد بدر الحوسني، وهداف البطولة أليكس وليام.