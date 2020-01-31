شكرا لقرائتكم خبر عن الهاملي: منصة مهمة لمجتمع مثقف ورياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه محمد حمد جابر الهاملي وكيل دائرة الصحة، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة؛ تثميناً لدعمها السخي،وحرصها على تنمية حضورها؛ من أجل مجتمع مثقف ورياضي وصحي؛ يدرك أهمية الرياضة كنمط حياة يومي. وقال:فخورون باستضافة بطولة العالم للسبارتن التي جاءت لتؤكد أهمية خطط حكومة أبوظبي، وإشراك المجتمع بالفعاليات الرياضية العالمية.

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