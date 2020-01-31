تأهل ريال مدريد وفالنسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا فالنسيا حامل اللقب من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من الدرجة الثالثة وتغلب عليه بصعوبة 4-2 بركلات الترجيحوبلغ ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا. وكان ليونيسا في طريقه إلى تجريد فالنسيا من اللقب وإضافته إلى قائمة ضحاياه، التي ضمت أتلتيكو مدريد، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفالنسيا في ركلات الترجيح حيث يدين بذلك إلى تألق حارس مرماه دومينيش بتصديه لركلتين ترجيحيتين.وحجز ريال مدريد بطاقته إلى ربع النهائي بفوز كبير على مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية 4-صفر. وسجل لريال مدريد الفرنسي رافايل فاران (6) ولوكاس فاسكيز (32) وفينيسيوس جونيور (72) والفرنسي كريم بنزيمة (79).

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