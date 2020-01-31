الأنظـار تتجـه إلـى موقعـة الأهـلي والهـلال الإفريقيـة غـداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

تتنافس أندية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، غداً السبت، على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام النجم الساحلي والهلال، وستكون الأنظار متجهة نحو أم درمان؛ حيث يستضيف الهلال فريق الأهلي وسط أجواء تنافسية عالية تم التعبير عنها في مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوريي الناديين.

وحجزت البطاقات الست الأولى عن ربع النهائي عبر مازيمبي الكونغولي الديمقراطي والزمالك المصري (المجموعة الأولى) وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والوداد البيضاوي المغربي (الثالثة) والترجي التونسي حامل اللقب والرجاء البيضاوي المغربي (الرابعة).

ويبدو النجم الساحلي، مرشحاً بقوة لحجز البطاقة الأولى عن المجموعة كونه يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما يكفي الأهلي التعادل على الأقل ليضمن تأهله، في حين لا بديل للهلال عن الفوز.

وستكون المباراة الثامنة بين الأهلي والهلال في المسابقة الإفريقية؛ حيث فاز الأهلي ثلاث مرات مقابل خسارتين وتعادلين، والمفارقة أن الأهلي لم يتمكن من الفوز في أي مباراة في أم درمان.

واستعاد مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر، خدمات لاعب الوسط رمضان صبحي، بعد الشفاء من إصابة تعرض لها قبل نحو شهرين، إلا أن الشكوك تحوم حول جهوزية الحارس محمد الشناوي بسبب إصابة في الظهر.

وقال مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ: «المباراة ضد الهلال مصيرية لمواصلة مشوارنا، مجموعتنا الوحيدة التي تعقدت حساباتها، جمعنا عشر نقاط ولم نحسم التأهل».

من جهته، أكد المدرب الفاتح النقر الذي سيشرف على الهلال للمباراة الثانية بعد عودة المصري حمادة صدقي لتدريب سموحة، أن فريقه يسعى لحصد بطاقة التأهل، موضحاً أن الفوز على بلاتينيوم في الجولة الماضية أعطى فريقه دفعة معنوية للعبور إلى ربع النهائي.

وتفتتح الجولة الأخيرة اليوم الجمعة بلقاء قمة على صدارة المجموعة الثالثة في بريتوريا بين الوداد البيضاوي، وصيف البطل في النسخة السابقة، ومضيفه ماميلودي صنداونز.

ويتصدر ماميلودي برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين أمام الوداد.

في شأن مختلف، أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه عرض على اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة، برنامج استعداد الفراعنة الصغار لأولمبياد طوكيو 2020، وقال غريب في تصريحات صحفية إنه يرغب في خوض مباراتين خلال معسكر الفراعنة الصغار في شهر مارس/‏آذار المقبل خارج مصر، لاسيما أن الفراعنة لديهم أكثر من عرض لمواجهة منتخبات تأهلت بالفعل للأولمبياد.

وتحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اللاعبين الثلاثة الكبار في قائمة الفراعنة في الأولمبياد، وقال المدير الفني: إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أول اللاعبين الذين يرغبون في ضمهم للقائمة، إلا أن القرار ليس في يد صلاح وحده؛ بل في يد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي، موضحاً: «الأولمبياد يقام في الفترة من 21 يوليو/‏تموز حتى منتصف أغسطس/‏آب وهذه الفترة تشهد معسكرات الفرق الإنجليزية استعداداً للموسم الجديد، وبالتالي سيكون صلاح مهماً مع ناديه، لذا سيكون القرار في يد صلاح، وفي نفس الوقت في يد كلوب نفسه».

وأضاف غريب: «كلوب قال في تصريحات له إن مدرب منتخب مصر لم يستدع صلاح رسمياً للأولمبياد حتى يقول كلمته، لكن الاستدعاء الرسمي سيكون في شهر يونيو المقبل».