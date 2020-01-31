شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أم القيوين لكرة القدم تدخل مرحلة الحسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت بطولة أم القيوين لكرة القدم التي تستمر حتى 7 فبراير/ شباط المقبل، برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين وتقام على ملاعب النادي العربي، مرحلة الحسم، وتقام اليوم أربع مباريات ضمن الدور نصف النهائي للبطولة حيث يلتقي فريق فورسيز مع فريق فرسان أم القيوين، ويواجه فريق أمبيشن فريق أصباغ ناشونال وتقام المباراتان في السابعة والنصف، وفي العاشرة يلعب فريق الاتحاد الرياضي مع فريق فندق رمادا وفريق إس جي تي مع فريق الشهامة.
وأسفرت نتائج أمس وأمس الأول عن فوز أصباغ ناشونال على الهلال يونايتد 2-0 ونال لاعب الفريق الفائز نبيل المعطاوي جائزة أفضل لاعب، وتفوق فندق رمادا على الجولان 3-1 ونال جائة الأفضل لاعب رمادا حسين داؤود، وتعادل الدفاع المدني وفرسان أم القيوين 1-1 وذهبت الجائزة ليوسف أكيوض من الدفاع المدني، كما تعادل الشهامة وشرطة أبوظبي من دون أهداف وكانت جائزة الأفضل من نصيب سالمون من شرطة أبوظبي. وتقدم جميع جوائز الأفضل من شركة الشام للدعاية والإعلان وهي عبارة عن كأس بينما تمنح اللجنة المنظمة اللاعب مبلغاً مالياً.
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