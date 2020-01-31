أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية السيدات» من نادي بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه بالمقر الرئيسي للمجموعة أمس، نديم حكيم، رئيس نادي بيروت لكرة السلة. وقدم حكيم لسموه كأس البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة للسيدات التي حصل عليها فريق بيروت لأول مرة.

وكانت طيران الإمارات وقعت اتفاقية مع نادي بيروت في سبتمبر 2019 لرعاية فريق النادي لكرة السلة في موسم 2019 - 2020. ويشارك نادي بيروت في بطولة دبي الدولية للسلة، وتعكس هذه الشراكة التزام الناقلة طويل الأجل بدعم كرة السلة في المنطقة وتعزيز تواصلها مع عشاق هذه الرياضة.

وتدعم طيران الإمارات كرة السلة منذ عام 1991 عندما دخلت في شراكة مع اتحاد كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ وناقل رسمي. كما ترعى الناقلة بطولة دبي الدولية لكرة السلة منذ 29 عاماً.

هذا وتشهد بطولة دبي الدولية لكرة السلة اليوم المشهد قبل الأخير من البطولة التي من المقرر أن تختتم غداً، وتقام اليوم مباراتان في الدور نصف النهائي سوف يحددان هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية غداً السبت.

واختتم أمس الأول الدور التمهيدي للبطولة واحتل فريق الرياضي اللبناني حامل اللقب صدارة المجموعة الأولى، تلاه سلا المغربي، ثم هوبس اللبناني، والوثبة السوري، ثم الاتحاد السكندري، وحل سادساً فريق الجامعة الأمريكية.

أما المجموعة الثانية فتصدرها مايتي الفلبيني، ثم الرادسي التونسي، وحل منتخب الإمارات ثالثاً، ثم بيروت اللبناني، والاتحاد السوري، وتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما ودع المنافسات كل من الاتحاد السكندري، والجامعة الأمريكية من المجموعة الأولى، والاتحاد السوري من المجموعة الثانية.

وفي ربع النهائي،خسر منتخب الإمارات أمام سلا المغربي،ليودع بطريقة مقبولة نوعاً ما،رغم كل الظروف التي أحاطت بمشاركته من ضعف إعداد ونقص في الصفوف،لذلك كان سقوطه أمام سلا القوي في الدور ربع النهائي متوقعاً.