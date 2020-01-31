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الميناء يستعير الزين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

رفض نجم الكرة العراقية السابق، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق حسين سعيد، الترشح لرئاسة اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة.
وقال سعيد، إن البعض يتساءل حول مدى صحة خبر ترشيحنا لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ويتحتم علينا الإجابة، بأنه ليست لديَّ الرغبة للعمل في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ومستعد لخدمة بلدي العراق بعيداً عن المناصب.
وفي مجال انتقالات اللاعبين نجح نادي الميناء الرياضي العراقي، في استعارة قاسم الزين، مدافع النجمة اللبناني حتى نهاية الموسم الحالي.
كما تعاقد الميناء مع اللاعب الغاني سارفو، ليكمل بذلك تعاقداته قبل انطلاق منافسات الدوري العراقي، في السادس عشر من الشهر المقبل.
كما تعاقد نفط الوسط مع مهاجم الديوانية السابق فلاح عبدالكريم، لتعويض احتراف المهاجم محمد شوكان مع فريق كاظمة الكويتي.

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