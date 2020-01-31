مهرجان ولي عهد دبي لسباقات الهجن ينطلق الأحد

عقد نادي دبي لسباقات الهجن، أمس، مؤتمراً صحفياً بمقره بالمرموم، أعلن من خلاله عن انطلاقة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، والذي يستمر من 2 وإلى 12 فبراير بمشاركة واسعة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

أكد علي سعيد بن سرود، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات للمهرجان الذي يأتي تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الثانية عشر لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية عهد دبي.

وأضاف: في كل عام يتحفنا سموه بمبادراته المتفردة في كل المجالات، ومكرماته على أهل الهجن لا تتوقف، لذا تجدنا عاجزين عن شكر سموه.

وقال إبن سرود: إن النسخة الحالية من المهرجان ستحتوي فقط على رموز بالنسبة لهجن أبناء القبائل، كاشفاً عن اجتماعات مكثفة شهدتها الفترة الماضية للجنة الاتحادية المشتركة لإدارة سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ والتي تتكون بين نادي دبي لسباقات الهجن واتحاد الإمارات، وتابع: التوجيهات صدرت أن يكون التنافس بين المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال أشواط السيارات والأشواط النقدية.

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وأوضح المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن قيمة الجوائز النقدية للمهرجان تتجاوز 60 مليون درهم مضيفاً: كما ستكون هنالك 183 سيارة فاخرة يتم التنافس عليها من خلال المهرجان تتجاوز قيمتها 60 مليون درهم، أي أن القيمة الكلية للجوائز في المهرجان ستتجاوز 120 مليون درهم وهو رقم كبير يتوافق مع العدد الكبير للأشواط.

وأعلن علي سعيد بن سرود عن طرح النادي مسابقة التصوير الفوتوغرافي، معلناً عن جوائز كبيرة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها، كما أعلن عن انطلاق القرية التراثية بشكل متجدد، وأضاف: وسيشهد المهرجان الكبير إقامة مزاد الطف، وهو فعالية درجنا على تنظيمها سنوياً ونتوقع أن يشهد تدافع الملاك من أجل اقتناء السلالات الفاخرة التي ستطرح من خلاله.

ويشهد المهرجان إقامة 325 شوطاً، بواقع 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل، وسيكون هنالك 20 رمزاً مطروحة للتنافس بين هجن أبناء القبائل مناصفة بين رموز الأشواط المفتوحة ورموز أشواط الإنتاج. وتتوزع الرموز إلى 8 كؤوس تحت مسمى كأس ولي عهد دبي تتنافس عليها البكار، 8 بندقيات للجعدان، وخنجرين وسيفين. وسيكون هناك 183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات فاخرة (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، فورد ستيشن، كروز بيك أب)، إضافة إلى 122 شوطاً نقدياً وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في جميع أشواط المهرجان الكبير. وأكد عبدالله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، انطلاق قرية المرموم التراثية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وقال إن القرية ستكون بالشراكة مع عدد من الجهات.

وكشف الفلاسي، عن أنهم قاموا بتوفير حافلتين لنقل السواح من دبي مول ومترو دبي مول إلى نادي دبي لسباقات الهجن والعكس، وذلك من أجل تسهيل المهمة بالنسبة لكل الأجانب الراغبين في التواجد بالمرموم لمتابعة المهرجان.