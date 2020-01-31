الفردان سعيد بأداء المنتخب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة رئيس لجنة المنتخبات سعادته بتأهل المنتخب إلى المرحلة المقبلة من بطولة دبي الدولية للسلة، وأكد رضاه التام عن الأداء والمستوى الذي ظهر به المنتخب في بطولة قوية ضمت أهم وأشهر فرق السلة على الصعيد الآسيوي والإفريقي، رغم تواضع فترة الإعداد التي لم تزد على 3 أيام فقط قبل انطلاق البطولة.

وقال إن الوصول إلى الدور ربع النهائي أمر جيد، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من البطولة ليس المنافسة على اللقب، وأضاف: هدفنا كان منح لاعبينا الفرصة للاحتكاك وكسب الخبرة لصقل قدرات لاعبي المنتخب قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وقبل عودة اللاعبين لأنديتهم لاستكمال مباريات الدوري.