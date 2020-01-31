شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: نموذج مميز لنخبة الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى محمد ثاني الرميثي نائب رئيس «مجلس أبوظبي الرياضي» على الجهود التي أسهمت وقادت أبوظبي لاستضافة أول بطولة من نوعها تقام خارج أمريكا، وفي منطقة الشرق الأوسط، وتعد نموذجاً مميزاً لنخبة الأبطال، مبيناً أن هذه الفعالياتتؤكد جدارة أبوظبي وتفوقها في صدارة المشهد العالمي.

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