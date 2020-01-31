القرقاوي يحتفي بالضيوف ويكرم رؤساء الوفود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة في مزرعته بالخوانيج، أمس الأول، احتفالاً خاصاً بمناسبة النسخة 31 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، تكريماً للوفود المشاركة، وضيوف البطولة، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعدد من الشخصيات الرياضية، وعوض سامي المنسق العام للبطولة رئيس شركة «سما للفعاليات»، والإعلاميين المشاركين في تغطية البطولة من داخل الدولة وخارجها.

وعبر القرقاوي في كلمته عن تقدير الإمارات للوفود المشاركة في البطولة، مؤكداً أن دولية دبي للسلة، تمثل واحدة من أعرق البطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن البطولة اكتسبت أهميتها من الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للرياضة عموماً، والرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال إن عوامل النجاح تكاملت في دولية دبي للسلة، ابتداء من التنظيم الذي تشرف عليه شركة «سما للفعاليات»، مروراً بنوعية الفرق المشاركة ومستواها الفني الرفيع وانتهاء بالحضور الجماهيري المتميز، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة حريصة دائماً على مقابلة هذا النجاح بمزيد من الجهد في جميع النواحي التنظيمية والإدارية.

وقام القرقاوي بتكريم رؤساء الوفود المشاركة وعدد من الرعاة في البطولة، وتبادل رؤساء الوفود المشاركة التكريم مع اللجنة المنظمة، حيث قاموا بإهداء اللواء «م» إسماعيل القرقاوي الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً عن العلاقة الوطيدة التي تربطهم باتحاد كرة السلة.