شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والعين في نهائي كأس الإمارات لليد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو ستكون صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة الثقافي الرياضي مسرحاً لنهائي بطولة كأس الإمارات لأقوياء اليد اليوم الذي يجمع بين فريقي النصر والعين، وستكون منصة تتويج الأقوياء على موعد مع بطل جديد في هذه البطولة بعد سيطرة الشارقة وشباب الأهلي على المباريات النهائية في الفترة الماضية وتشهد مباراة مسك الختام اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بالفريقين وهم شهاب غلوم محمد سعيد ورحمة غالب وعبدالله خميس ويشارك عبدالله عمر مع الزعيم العيناوي.

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